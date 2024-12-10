İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8485
  • EURO
    36,7274
  • ALTIN
    3006.76
  • BIST100
    10099.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı' iddiasına yalanlama
Güncel

'Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı' iddiasına yalanlama

Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, “Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Star Gazetesi10 Aralık 2024 Salı 16:26 - Güncelleme:
'Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı' iddiasına yalanlama
ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler ile ilgili açıklama yaparak, "Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Görüntülerin, Suriye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Görüntülerde yer alan araçların Libya plakalı olduğu belirlenmiştir. İddiaya konu saldırının Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye karşıtı milislerce geçmiş yıllarda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bahse konu görüntülerin geçtiğimiz yıllarda da benzer asılsız iddialarla paylaşıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.