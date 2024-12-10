İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler ile ilgili açıklama yaparak, "Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Görüntülerin, Suriye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Görüntülerde yer alan araçların Libya plakalı olduğu belirlenmiştir. İddiaya konu saldırının Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye karşıtı milislerce geçmiş yıllarda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bahse konu görüntülerin geçtiğimiz yıllarda da benzer asılsız iddialarla paylaşıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.