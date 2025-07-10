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Suriye ile eğitim alanında protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Suriye ile eğitim alanında protokol imzalandı
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten başkanlığındaki heyet, Suriye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğince bölgedeki okullar ve eğitim kurumları ziyaret edilerek, saha incelemelerinde bulunuldu. Heyette AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da yer aldı.

Bakanlık heyeti, Suriye Eğitim Bakanı ile bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği imkânları ele alındı. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında 'Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Protokol ile müfredat geliştirme, mesleki ve teknik eğitim, öğretmen eğitimi, özel eğitim ile ölçme ve değerlendirme alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen temaslar ile eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı.

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