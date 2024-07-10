Suriye ile normalleşmeye terör gölgesi! Örgüt panik içinde, provokasyon peşindeler

Suriye'nin kuzeyinde yerel seçim yapma teşebbüsü Türkiye'nin kararlı tutumuna takılan PKK/YPG, ABD'den de istediği 'siyasi' desteği bulamayınca yeni bir oyun sergilemeye çalışıyor.

Türkiye ile Suriye rejimi arasında başlayan normalleşme adımları sonrasında Suriye'nin kuzeyinde gösteriler yapıldı. Türkiye'ye müzavir gibi görünen bazı grupların küçük çaplı provokatif girişimleri, Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerinin sağduyulu yaklaşımı ile bertaraf edildi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, konunun perde arkasını Dışişleri ve güvenlik bürokrasisi ile konuştu.

Yiğitel, görüştüğü kaynakların, Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan gelişmeleri, bölücü terör örgütünün kışkırttığını söyledi. Kaynaklar, olayların terör örgütünün, kaos ve istikrarsızlıktan beslendiğini, Suriye'de diyaloğa ve BM kararlarında tarif bulan çözümlere karşı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunda hemfikir.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

MUHALİFLERE TUTUKLAMA

PKK/YPG/'SDG', oyun planını tek taraflı bölücü gündemini ilerletme üzerine kuruyor. Muhalif Kürtler ve diğer etnik yapıların taleplerini dikkate almadığı gibi bu yapılar üzerinde yoğun bir baskı kuruyor. Örgüt, en son protesto gösterisi düzenlemek isteyen Suriye Kürt Ulusal Konseyi mensuplarını 1 Temmuz günü tutukladı. 'Suriye Demokratik Güçleri' olarak adlandırılan bölücü örgütle iltisaklı yapının elebaşısı Mazlum Kobani, Kayseri'de ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen olaylar sonrasında Suriyelilerin korunması çağrısında bulundu. Suriye'nin kuzeybatısındaki Türkiye karşıtı protestolara destek verdiğini açıkladı.

ÖRGÜT PANİK İÇİNDE

Suriye'de genel seçimlere (15 Temmuz) giden süreçte Şam ile giriştiği müzakerelerden istediği sonucu elde edemeyen bölücü örgüt, panik içerisinde açıklamalar yapıyor. Sözde Özerk Yönetimin Yürütme Komitesi Eş Başkan Yardımcısı Hasan Koçer, ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarının Şam'la birlikte çözülebileceğini, Suriye için bir tehdit oluşturmadıklarını, anlaşmadan yana olduklarını, ancak Şam ile Türkiye'nin mutabık kalmaları durumunda Suriye halkının direneceğini söyledi. Bölücü örgütle iltisaklı 'Suriye Demokratik Konseyi' de Türkiye ile Şam arasında gerçekleşecek bir normalleşmenin Suriye halkının meşru çıkarları hilafına olacağını, Suriye'nin demokratik geleceğinin hedef alınacağını ileri sürdü.

Yine sözde Özerk Yönetim bölgesinden 33 siyasi parti ve örgüt, 'Şam-Ankara yakınlaşması' aleyhine yayınladıkları açıklamada; iki ülke arasında normalleşmenin Suriye'de iyileşmeye neden olmayacağını, bilakis 'Türk işgalini meşrulaştırarak' Suriye krizini derinleştireceğini öne sürdü.

PROVOKASYON PEŞİNDELER

Dışişleri ve güvenlik bürokratları, bölücü örgütün Suriye'deki istikrarsızlıktan güç aldığı, diğer terör örgütleri ile de işbirliğinden çekinmeyerek bu ortamda hareket kabiliyetini geliştirmeye çalıştığını ifade etti. Suriye'de gerçek bir ulusal uzlaşıyı ortaya çıkarabilecek her türlü perspektif, terör örgütü için büyük bir tehdit olarak algılanıyor.

KAOS SÜRSÜN İSTİYOR

Terör örgütü sözde Özerk Bölge olarak ilan ettiği alanda önce 30 Mayıs'ta, sonra 11 Haziran'da yerel seçim düzenleme teşebbüsünde bulunmuştu. Bu girişim her seferinde Türkiye'nin kararlı girişimleriyle akamete uğratıldı. Örgüt bu aşamada ABD'den istediği düzeyde 'siyasi' desteği bulamadı. ABD Başkanlık seçimleri sonrasına yönelik senaryolar ve Türkiye-Şam normalleşme perspektifinde kaydedilebilecek ilerlemelerle birlikte değerlendirildiğinde, bölücü örgütün Suriye'deki kaosun devamı amacıyla hareket edeceği değerlendiriliyor.