Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

AA 28 Eylül 2021 Salı 10:45 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 10:47

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinin ardından Erdemli ilçesi sahillerinde de görülen petrol atıkları nedeniyle temizlik çalışması başlatıldı.

Limonlu Mahallesi sınırlarındaki sahilde yapılan çalışmalarda, petrol atıkları temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sahil Denetim ve Tatil Yerleri Şube Müdürü Resul Özpınar, petrol atıklarının Erdemli ilçesi sahillerinde de görülmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok yoğun bir durum yok. İnsanlarımızın denize girmesini etkileyecek bir yapıya sahip değil. Şu anda vatandaşlarımız denize girebiliyor. Aynı zamanda Silifke sahilimizi de kontrol altında tutuyoruz. Şu anda orada atıkla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Erdemli'de tek tük petrol atıklarına rastlandı. Bunların temizliği personellerimiz tarafından yapıldı ve yapılmaya devam ediyor."