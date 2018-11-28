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Suriye konulu Astana görüşmeleri başladı

İran, Rusya ve Türkiye’den temsilcilerin katımı ile gerçekleştirilecek Suriye konulu görüşmeler Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı.

  • İHA
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İran, Rusya ve Türkiye tarafından Suriye’deki krizi diplomatik boyutta çözmek için yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan Suriye konulu görüşmeler Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı.
 
Programın ilk gününde Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev liderliğindeki Rusya heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi öncülüğündeki Suriye heyeti ile görüşecek. Görüşmede taraflar arasında İdlib’teki silahsız bölge ve Suriye anayasa komitesinin oluşturulması ele alınması bekleniyor.
 
Suriye rejimi ile Rusya arasında gerçekleşecek görüşmelerden sonra, Türkiye heyeti, Suriye muhaliflerini temsil eden bir heyet ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelecek. Günün sonunda ise Astana sürecinin garantörleri İran, Türkiye ve Rusya arasında üçlü bir görüşme gerçekleşecek.
 

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