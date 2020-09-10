AA 10 Eylül 2020 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 12:39

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1000 askeri saflarına kattı.

SMO çatısı altında yer alan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine bağlı Bzaa beldesinde, 6 aylık askeri eğitimlerini bitiren 1000 yeni üyesi için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve bölge halkı katıldı.

Askeri geçit törenin ardından Hamza Tümeni askerlerinin savunma ve yakın dövüş gösterisi beğeni topladı.

Hamza Tümeni saflarına yeni katılan askerler, ülkenin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde görev yapacak.



SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.

