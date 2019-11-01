14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7314
  • 6,3891
  • 278.049
  • 97932.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 132 şehit verdi

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü YPG/PKK'nın devam eden saldırıları sonucu geçen ay Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO)132 asker şehit oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için yürütülen arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha ve güvenlik tedbirlerini artırma çalışmalarının yanı sıra cephe hatlarında teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı koymaya da devam ediyor.

Sahadaki SMO komutanlarından alınarak derlenen bilgilere göre, 9 Ekim'den bu yana yürütülen söz konusu çalışmalar sonucunda 132 SMO askeri şehit düştü, 491'i yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "(Suriye Milli Ordusu) Bunlar şu anda bizim askerlerimizle beraber bu topraklarda kendi evlerini, topraklarını savunurken şehit olanlar. Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler. Askerimizle dayanışmalarının neticesi, bu zafere doğru bizleri götürüyor. Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de AA Editör Masası’nda yaptığı değerlendirmede, "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başkan Erdoğan´dan sert sözler: Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Sıfır noktasına geldiler

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Sıfır noktasına geldiler

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Trafikte yeni dönem başladı: 2 bin 4 lira cezası var

Trafikte yeni dönem başladı: 2 bin 4 lira cezası var

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapmıştı... Karar verildi

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapmıştı... Karar verildi

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA