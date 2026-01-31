“Suriye Raporu” tanıtıldı: Adalet, birlik ve yeniden inşa vurgusu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) Haliç Kampüsü'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Valisi Davut Gül programdaki konuşmasında, Suriye'nin kurtuluşuna ve Suriye'deki zulmün bitmesine katkı sunanlara, hayatını verenlere, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere teşekkür ederek başladı.

Suriye'deki mücadelede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve önderliğinde, Türkiye'nin tarihin doğru noktasında yer aldığını ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Müslümanca bir duruşun nerede olduğuna, ne yaptığına bakmak lazım. İHH, Cihannüma ve benzeri sivil toplum kuruluşlarımız, Suriye'de, dünyanın diğer zulme uğrayan bölgelerindeki gibi milletimizin, devletimizin bir anlamda yüz akı oldular. Gaziantep'te çalıştığımız süre içerisinde, başta Bülent Yıldırım olmak üzere İHH ekibinin canıyla, malıyla, zamanıyla neler yaptığına şahitlik ettik. Belki 50 sene sonra, 100 sene sonra bunlar unutulacaktır. Ama bu dijital hafızayla birlikte kayda düşen her bir veri, inanıyorum ki yüzyıllar sonra hem Suriye'de hem Türkiye'de 'Türkler, Müslümanlar Suriye'de şunları şunları yaptılar, zulme şöyle engel olmaya çalıştılar, taraflarını bu şekilde belirttiler, bütün imkansızlıklara rağmen bunu engellemeye çalıştılar.' diyecekleri bir güzel mirasımız var, hikayemiz var."

Vali Gül, geçmişten ders alarak dünyanın farklı yerlerinde yeni zulümlerin çıkmaması ve Suriye'nin bu acıları daha kolay atlatması için bu çalışmaların kıymetli olduğunu söyledi.

"SURİYELİLER MUTLU OLMAK İSTEDİLER, KARDEŞLİK GÖRMEK İSTEDİLER"

Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah, Suriye ile ilgili 4 aylık bir çalışmanın sonucunda hazırlanan raporu sunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İHH ve Dijital Hafıza Derneği'nin kendilerinin elleri ayakları olduğunu ifade eden Cerrah, çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da mutlu olduğunu belirterek, 13-14 yıl gece, gündüz Suriye için çalıştıklarını ifade etti.

Sadece Suriye'ye değil, Gazze'ye de Afrika'ya da, yeryüzünün her tarafına koşturduklarını kaydeden Yıldırım, "Ama öncelikle ben, Sayın Valimize Suriyelilere yapmış olduğu iyiliklerinden dolayı özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü Suriye'den insanlar mülteci olarak buraya geldiler ve burada gerçekten Suriyeliler mutlu olmak istediler, kardeşlik görmek istediler. İçimizden bazı İrlandalılar buna çelme taktılar, engel olmak istediler ama Sayın Valim gibi isimler, bu konuda elinden gelen gayreti gösterdi ve 24 saat telefonu açıktı. Kimin başına bir sıkıntı gelse, aradığımızda hiç tereddüt etmeden destek verdi." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın da Suriye'nin özgürleştirilmiş bölgesindeki eğitimiyle ilgili gece gündüz demeden çalışmalar yaptığını anlatarak, çalışmalarından dolayı herkese teşekkür etti.

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ise bu raporda ortaya konan perspektifin, Suriye'nin yeniden inşa ve ihya sürecinde Türkiye'nin sahip olduğu birikimin ve bölgesel tecrübenin, ilerleyen süreçte yapıcı ve sorumluluk üstlenen bir yaklaşımla değerlendirilmesine katkı sunabileceğini söyledi.

Şimşek, raporda ortaya konan analizlerin, Suriye meselesinin yalnızca insani yardım perspektifiyle ele alınamayacağını açıkça gösterdiğini belirterek, Suriye'de kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerin de raporda yer aldığını söyledi.

İHH'nin Suriye ile ilgili belgeselinin gösterildiği programda, FSMVÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun moderatörlüğünde panel yapıldı.

Panelde, Prof. Dr. İsmail Şahin, Doç. Dr. Yaşar Kahraman, Doç. Dr. Bekir Gündoğmuş ve Dr. Mehmet Altıntaş rapora ilişkin bilgiler verdi.

Programa, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

RAPOR TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE ARAPÇA OLMAK ÜZERE 3 DİLDE HAZIRLANDI

Rapor, tarih, düşünce, toplum, hukuk, siyaset, uluslararası ilişkiler, iktisat, eğitim, yükseköğretim, medya, iletişim, şehir ve mimari, kültür ile sanat, sağlık, insani ve iktisadi yardımlar, bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında 98 yazar tarafından hazırlandı.

Suriye'nin yeniden yapılanması için "ikna, inşa ve ihya" yaklaşımıyla hareket edilen raporda, hazırlık ekibindeki son 15 kişilik iki heyet, farklı tarihlerde Suriye'de saha ziyaretleri gerçekleştirerek yerinde tespitlerde bulundu.

Editörlük süreçlerini Prof. Dr. İsmail Şahin, Doç. Dr. Yaşar Kahraman, Doç. Dr. Bekir Gündoğmuş ve Dr. Mehmet Altıntaş'ın yürüttüğü rapor, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlandı.