Suriye sınırına askeri iş makineleri sevk edildi
Şanlıurfa’dan Suriye sınırına askeri iş makineleri sevk edildi.
- İHA
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan askeri iş makineleri, Mardin istikametine doğru ilerledi. Askeri iş makinelerinin, Suruç ve Nusaybin sınırındaki birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.
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