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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Diğer illerdeki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komandolar Kilis'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine geçiş yapan zırhlı personel taşıyıcılar ile komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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