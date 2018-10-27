Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerden gönderilen ve aralarında obüslerin de yüklü olduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezinden geçen askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.