Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar, Kilis kent merkezine ulaştı.
- AA
Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerden gönderilen ve aralarında obüslerin de yüklü olduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezinden geçen askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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