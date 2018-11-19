Sınırdaki birliklere takviye olarak gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar Yayladağı'na ulaştı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar Hatay'ın Yayladağı ilçesine ulaştı.