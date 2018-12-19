Suriye sınırına askeri sevkiyat

<p> Çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, Nurdağı ilçesine geldi.</p> <p> Askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Hatay istikametine geçiş yaptı.</p>
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