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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.

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Çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, Nurdağı ilçesine geldi.

Askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Hatay istikametine geçiş yaptı.

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