Suriye sınırına askeri sevkiyat
Çankırı'da, çok sayıda zırhlı araç Suriye sınırına ulaştırılmak üzere trenlere yüklendi.
- AA
Çankırı'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklendi. Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi. Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da hazırlıkları yerinde inceledi.
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