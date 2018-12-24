Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çankırı'da, çok sayıda zırhlı araç Suriye sınırına ulaştırılmak üzere trenlere yüklendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çankırı'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklendi. Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi. Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da hazırlıkları yerinde inceledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kediler köye inen tilkinin kabusu oldu

Kediler köye inen tilkinin kabusu oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA