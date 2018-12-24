Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çankırı'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklendi. Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi. Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da hazırlıkları yerinde inceledi.