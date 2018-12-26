Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile tank yüklü askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
- AA
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen ve Narlıca 2. Hudut Tabur Komutanlığından yola çıkan askeri araçlar, Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.
Zırhlı personel taşıyıcılar ile tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.
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