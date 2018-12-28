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Suriye sınırına askeri sevkiyat

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket etti.
 
Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen askeri araçlar, Hassa ilçesinden harekete geçti.
 
Tank yüklü askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne ilerledi.

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