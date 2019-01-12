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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

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Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na ulaştı.
 
Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.

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