İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye sınırına askeri sevkiyat

TSK tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
 
Çeşitli kentlerden gönderilen askeri araçları taşıyan tren, İskenderun Garı'na geldi.
 
Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek kentteki birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.

Mercedes´in coupe sedanı CLS´yi test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Savunma sanayindeki gücümüz yüzde 68'e ulaştı"

'Savunma sanayindeki gücümüz yüzde 68'e ulaştı'

Netanyahu saldırıları doğruladı

Netanyahu saldırıları doğruladı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

İkinci güneş YEKA iptal edildi

İkinci güneş YEKA iptal edildi

ABD'nin 'beyaz kabusu': Araçlarını bırakıp kaçtılar

ABD'nin 'beyaz kabusu': Araçlarını bırakıp kaçtılar

Filistinli genç kızın Erdoğan hayranlığı

Filistinli genç kızın Erdoğan hayranlığı

Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın Kanada'da

Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın Kanada'da

Öldürülen teröristin üzerinden çıktı! Kirli planları bozuldu

Öldürülen teröristin üzerinden çıktı! Kirli planları bozuldu
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA