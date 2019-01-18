Suriye sınırına askeri sevkiyat

Daha önce Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru ilerledi.

Sınır birliklerine gönderildiği öğrenilen araçlar, güvenlik önlemleri altında hareket etti.