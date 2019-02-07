Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla askeri sevkiyat yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.
- AA
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen, askeri araçlar ve komando birlikleri Kilis'e ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine geçiş yapan zırhlı personel taşıyıcıların ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.