Suriye sınırına askeri sevkiyat
Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
- İHA
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Suriye’nin Telabyad kentine sınırı bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yapmadan sınır karakollarına gitti.
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