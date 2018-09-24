TSK'nın Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
- AA
Obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.
Askeri araçlar, Suriye sınır hattına gönderildi.
Öte yandan, Suriye sınırındaki mahallelerde bulunan çocuklar da geçen askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.
İdlib kentinin sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürerken duvarlarla çevrili sınır hattında da güvenlik önleminin artırıldığı gözlendi.
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