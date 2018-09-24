Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK'nın Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

Askeri araçlar, Suriye sınır hattına gönderildi.

Öte yandan, Suriye sınırındaki mahallelerde bulunan çocuklar da geçen askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.

İdlib kentinin sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürerken duvarlarla çevrili sınır hattında da güvenlik önleminin artırıldığı gözlendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA