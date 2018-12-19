Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.
- AA
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında tankların da bulunduğu çeşitli askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Musabeyli ilçesine geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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