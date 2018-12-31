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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.
 
Daha önce Hatay'a gönderilen çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.
 
Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
 
Takviye tanklar Kilis'te
 
Çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan bir başka konvoy da Kilis'e ulaştı.
 
Güvenlik önlemleri altında Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket eden araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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