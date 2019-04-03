Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay- Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yaptı.
- DHA
Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.
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