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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay- Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yaptı.

  • DHA
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Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.

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