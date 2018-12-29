Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen zırhlı personel taşıyıcıları ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
- AA
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen zırhlı personel taşıyıcıları ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.
Konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
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