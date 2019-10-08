Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.
- AA
Şanlıurfa'daki resmi kurumlara ait iş makineleri güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolundan geçerek ilçeye ulaştı.
İş makineleri, ilçede konuşlanan askeri araçların bulunduğu noktaya sevk edildi.
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