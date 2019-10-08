16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8361
  • 6,4145
  • 281.87
  • 101402
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa'daki resmi kurumlara ait iş makineleri güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolundan geçerek ilçeye ulaştı.

İş makineleri, ilçede konuşlanan askeri araçların bulunduğu noktaya sevk edildi.

Yolcu uçağı, nükleer başlıklı füzeyi böyle yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kamuflajlı mesaj: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Kamuflajlı mesaj: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sürprizi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sürprizi

PKK'dan ayrılan terörist itiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım

PKK'dan ayrılan terörist itiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım

13 saatte hazırlanıyor, özellikle sabahları tüketiliyor

13 saatte hazırlanıyor, özellikle sabahları tüketiliyor

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti... Böyle yakalanmış

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti... Böyle yakalanmış

Korkutan açıklama: Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

Korkutan açıklama: Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

Köprü korkuluklarına asılı halde bulunmuştu, sırrı çözüldü

Köprü korkuluklarına asılı halde bulunmuştu, sırrı çözüldü
 

POPÜLER HABERLER

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA