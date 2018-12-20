Suriye sınırına iş makinesi ve konteyner sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye'deki çeşitli birliklerinden gönderilen iş makinesi ve konteynerlerin yer aldığı konvoy, Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.
İş makinesi ve konteynerlerin sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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