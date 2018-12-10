Suriye sınırına komando sevkiyatı yapıldı

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri Hatay'a ulaştı.

Aralarında sinyal kesici askeri araçların da bulunduğu konvoy Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.