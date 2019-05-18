Suriye sınırına komando sevkiyatı
TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Takviye güçlerin Suriye sınırında bulunan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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