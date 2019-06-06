Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırına komando sevkiyatı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.
- İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Hatay'ın Kırıkhan İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı. Askeri konvoy Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısından birliklere takviye olarak gitti.
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