Suriye sınırına komando sevkiyatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
- AA
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen komandoların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.