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Suriye sınırına komando sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

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Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri Hatay'a ulaştı.

Kırıkhan ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen komandoların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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