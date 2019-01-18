Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen mühimmat ve malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
- DHA
Hatay'dan yola çıkan mühimmat ve malzeme taşıyan askeri konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevre yolundan Gaziantep istikametine devam etti.
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