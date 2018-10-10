Suriye sınırına 'teknolojik kalekol'

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Suriye sınırındaki son teknolojinin kullanılacağı "kalekol" inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Tümgeneral Güzel ile beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Güzel ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanlığınca pilot bölge seçilen Akçakale ilçesinde yapımı süren kalekolun inşaatı ile Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek projelendirilen İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı binasının inşa edileceği arazide incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Tümgeneral Güzel, "Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için son terörist yok edilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.