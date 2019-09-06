Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı
Şanlıurfa'daki 20´nci Zırhlı Tugay Komutanlığı´ndan gece saatlerinde Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
- DHA
Gece saatlerinde polis eskortu eşliğinde Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araçlar, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etti. Kent merkezinden geçen zırhlı araçlar, güzergah üzerinde önlem alan polislerin nezaretinde Akçakale yönüne ilerledi. Güvenli Bölge kurulması ile gündeme gelen Fırat´ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kentlerine komşu sınır ilçelerine sevk edilen zırhlı araçların buradaki karakol ve üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.
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