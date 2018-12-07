Suriye sınırında 2 terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi biri kadın 2 kardeş yakalandı.
- AA
İlçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Sınır hattındaki Zenginova Mahallesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu H.H. ve kardeşi R.H, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı. PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen teröristler, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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