Suriye sınırında 3 ceset bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgede 3 ceset bulundu.
- AA
Davutpaşa Mahallesi Afrin Çayı yakınlarında ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çay kenarında 3 ceset buldu.
Cesetlerin, düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.
Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
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