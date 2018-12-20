Suriye sınırında bir terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi bir terörist yakalandı.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden yurda gireceği yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı. Terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist, güvenlik güçlerince Akçakale kırsalında yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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