Güvenlik Uzmanı Ağar: Türkiye mutlaka bir şey yapacak
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Milli Savunma Bakanı Akar’ın komutanlar ve MİT Başkanı Fidan ile Suriye sınırında bu sabah yaptığı toplantıyı, aynı saatlerde gerçekleşen Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesini ve İdlib’te yaşanan çatışmaları 24TV’ye değerlendirdi.
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Suriye sınırında kritik toplantıda neler konuşuldu? İdlib’te neler oluyor? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı ile telefon diplomasisi ile gelinen son durum nedir? ABD’ye gidecek Türk heyeti sonrası Suriye’de süreç nasıl gelişecek? Türkiye 31 Mart yerel seçim sürecine girmişken, Suriye’deki gelişmeleri de yakından takip ediyor
Fırat’ın doğusuna harekât ne zaman yapılacak?
Askeri yığınağın %95’e ulaştığına dikkat çeken Ağar, İdlib, Münbiç ve Fırat’ın doğusu için diplomasi trafiğinin ve askeri hareketlilik ile birlikte yaşandığını söyledi. İdlib’te son yaşanan çatışmaların bölgede hareketlenmeye neden olduğunu belirten Ağar, Türkiye’nin İdlib’e de müdahalede bulunabileceğini, bunun için toplantı yapıldığını sözlerine ekledi
Türkiye sert gücü kullanmak zorunda kalacak mı?
Mattis, ABD’nin çekilme sürecini başlatması sonrasında çok fazla gelişme olduğuna ifade eden Ağar, Trump’ın son açıklamasının olumlu olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye mutlaka bir şey yapacak diyen Ağar, "Bununla alakalı muhakeme yapıldı, konjonktüre göre adım atılacak." dedi.
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