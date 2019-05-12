Suriye sınırında duygulandıran görüntü
Suriye sınırında görevli Mehmetçik, 'Annem' koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuyarak Anneler Günü'nü kutladı.
- DHA
Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu.
Mehmetçik, önünde Türk bayrağı açtıkları koreografi kapsamında hep birlikte Komando Marşı'nı okudu. Askerler, yüksek sesle okudukları marşın ardından tek ağızdan "Annem, Anneler Günün kutlu olsun" dedi.
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