  • Suriye sınırında hareketli gece: İsrail ordusu komuta merkezini vurdu
Suriye sınırında hareketli gece: İsrail ordusu komuta merkezini vurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu ileri sürdü. 'Süveyda'daki Dürzi nüfusa yönelik saldırıları' gerekçe gösteren İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana devam eden yoğun hava saldırılarına yenisini eklerken, bölgedeki operasyonlarını sürdüreceği tehdidinde bulundu.

AA20 Mart 2026 Cuma 10:31
Ordudan yapılan açıklamada, saldırıya "Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi nüfusa yönelik saldırılar" bahane gösterildi.

İsrail ordusunun, gece boyunca Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerdeki bir komuta merkezi ve silah depolarını vurduğu ileri sürülen açıklamada, İsrail'in Suriye'deki Dürzileri koruma bahanesiyle saldırılarına devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞİRKEN YİNE VURDULAR

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmiş, 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlemişti.

İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için görüşmeler yapılmış, bu süreçte İsrail Suriye'ye saldırı gerçekleştirmemişti.

İsrail'in, 17 Mart'ta Suriye'de Şam yönetimiyle ilgisi olmayan bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirerek bir kamyonu vurduğu iddia edilmişti.

