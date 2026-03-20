Ordudan yapılan açıklamada, saldırıya "Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi nüfusa yönelik saldırılar" bahane gösterildi.

İsrail ordusunun, gece boyunca Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerdeki bir komuta merkezi ve silah depolarını vurduğu ileri sürülen açıklamada, İsrail'in Suriye'deki Dürzileri koruma bahanesiyle saldırılarına devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmiş, 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlemişti.

İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için görüşmeler yapılmış, bu süreçte İsrail Suriye'ye saldırı gerçekleştirmemişti.

İsrail'in, 17 Mart'ta Suriye'de Şam yönetimiyle ilgisi olmayan bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirerek bir kamyonu vurduğu iddia edilmişti.