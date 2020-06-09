İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7929
  • EURO
    7,6547
  • ALTIN
    372.071
  • BIST100
    108786
Güncel

Suriye sınırında korkutan yangın

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın, sınır hattını alev topuna çevirdi.

IHA09 Haziran 2020 Salı 10:42 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 10:42
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece saat 02.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, kısa süre içerisinde sınır hattına kadar geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, sınır hattı boyunca ilerledi. Mayınlı araziyi de kaplayan yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Sınır hattına yakın bölgede yaşayan Şanlıurfalılar, yangını korku ve panik içerisinde izledi. Suriye tarafında ekiplerin müdahale ettiği yangın, sabaha karşı kontrol atına alındı. Yangının anız yakılmasından kaynaklandığı, rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi. Suriye güvenlik güçlerinin yangının kim ya kimler tarafından çıkartıldığını araştırdıkları belirtildi.

Görenler hayret etti! Bu çeşmenin suyu alev alev yanıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.