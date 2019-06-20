Suriye sınırında mayınlı bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında bulunan mayınlı alandaki otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sınır birliklerine ait TOMA ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.