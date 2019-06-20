Suriye sınırında mayınlı bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında bulunan mayınlı alandaki otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sınır birliklerine ait TOMA ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.