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Suriye sınırında toz bulutu

Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiliyor.

  • İHA
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Öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan toz bulutu ilçede yaşamı durma noktasına getirdi. Özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran toz bulutu görüş mesafesini 30 metrenin altına kadar düşürdü. Seyir halindeki araç sürücüleri farlarını yakmak zorunda kaldı.
 
Uzmanlar solunum yolları hastalığı bulunanları dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken solunum rahatsızlığı bulunan bazı hastalar Ceylanpınar Devlet Hastanesine başvurdu. Yetkililer toz bulutunun Suriye üzerinden geldiğini belirtti. 
 
Araçların üzerleri de toz tabakasıyla kaplanırken toz bulutunun ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
 

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