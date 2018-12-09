Suriye sınırında Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen bir terör örgütü PYD/PKK üyesi gözaltına alındı Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde Türkiye'ye kaçak giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.