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Suriye sınırında Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen bir terör örgütü PYD/PKK üyesi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde Türkiye'ye kaçak giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.

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Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat bilgisine ulaştı.

Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında PYD/PKK mensubunu gözaltına aldı.

Terörist, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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