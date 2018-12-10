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Suriye sınırında yakalanan terörist 2 kardeş tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK üyesi biri kadın 2 kardeş tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye sınır hattında jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PYD/PKK üyesi H.H. ile kız kardeşi R.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.

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