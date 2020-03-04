Suriye sınırındaki tepeye dev Türk bayrağı

DHA 04 Mart 2020 Çarşamba 15:03 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 15:03

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek vermek isteyen Cüdeyde Mahallesi sakinleri, mahalleyle aynı adı taşıyan tepeye, parke taşlarıyla dev Türk bayrağı yaptı. Askerlerin geçiş güzergahı üzerinde sınırın sıfır noktasındaki bayrağı, harekata katılan güvenlik güçlerine destek vermek için yaptıklarını belirten Ahmet Kaya, "Bayrağımızı yapmamız 5 gün sürdü ve yaklaşık 6 bin parke taşı kullandık. Parke taşlarını ellerimizle tek tek tepeye taşıdık. Bayrak bizler için canlarını ortaya koyan şehitlerimize armağan olsun" dedi.

Bayrağın yapımında yer alan mahalle sakinlerinden Kemal Şanverdi ise, "Bayrağımızı yaparak askerimize destek olduk. Bayrağımızı tüm şehit annelerine armağan ediyoruz" diye konuştu.