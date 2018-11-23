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Suriye sınırının gerisinde 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

Gaziantep'te, Suriye hududunun geri bölgesinde yer alan bazı alanlar 15 gün 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, hududun geri bölgesinde 15 gün "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Uygulamanın, bugün itibarıyla başladığı vurgulanan açıklamada, 23 Kasım 2018 - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı belirtildi.

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