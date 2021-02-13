Suriye-Türkiye sınır hattında terör saldırısı

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki beldenin çarşısında, en işlek caddede bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.
Meydana gelen patlamada bir sivil öldü, 12 sivil yaralandı.
Çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Güvenlik güçleri olay yerinde incelemeye ve güvenlik tedbirleri almaya başlarken, ambulanslarla yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.