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Güncel

Suriye-Türkiye sınır hattında terör saldırısı

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısı sonucu bir sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 13:07 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:08
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Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki beldenin çarşısında, en işlek caddede bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Meydana gelen patlamada bir sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemeye ve güvenlik tedbirleri almaya başlarken, ambulanslarla yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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